डॉलर के सामने बुरी तरह से टूटा पाकिस्तानी रुपया, धूल फांकने पर मजबूर अर्थव्यवस्था, बेबस हुए शहबाज

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 19: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी की बंपर जीत से पाकिस्तानी बाजार बुरी तरह से घबरा गया है और सोमवार को अमेरिकी डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया धूल फांकता नजर आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जीत के बाद इमरान खान के फिर से सत्ता में वापस आने की आहट मिलने लगी है और इसी बात के डर से पाकिस्तान बाजार औंधे मुंह गिरा है और रुपया अब तक के सबसे नीचले स्तर पर पहुंच गया है। इमरान खान की पार्टी की जीत ना सिर्फ शरीफ परिवार के लिए, बल्कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए भी बुरी खबर बनकर आई है।

भारत से बेइंतहां नफरत करते हैं ये 6 अमेरिकी सांसद, उगलते रहते हैं जहर, बना रखा है 'The Squad'

English summary

Pakistani rupee has fallen against the dollar and analysts say that the stock market crashed due to the fear of Imran Khan's arrival.