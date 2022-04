तब्दीली... रियासत-ए-मदीना, नया पाकिस्तान... क्यों हारे इमरान खान? पांच धुरंधरों ने कैसे चटाई धूल?

International

इस्लामाबाद, अप्रैल 10: बीती रात पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक ऐसा वक्त आया, जब ऐसा लगा, कि देश के तमाम स्तंभों के बीच प्रलयंकारी टक्कर हो रही है। ऐसा लग रहा था, कि मानो देश के तमाम संस्थान एक दूसरे के सामने टकराने के लिए खड़े हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान... 'आखिरी गेंद तक खेलेंगे' की जिद में न्यायपालिका, आर्मी, विधायिका, कार्यपालिका...और एक असाधारण संसदीय प्रक्रिया को एक तमाशा में बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन 'कप्तान' अंत में हार गया। राजनीति के पुराने धुरंधरों ने कप्तान खान को पराजित कर दिया। लेकिन कैसे....?

पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री क्यों पूरे नहीं कर पाया पांच साल का शासन? क्या संविधान में है गलती?

Why did Imran Khan lose despite slogans of noble intentions and change? Know how the five stalwart leaders made the captain wash away?