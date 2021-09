भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान है 12 आतंकी संगठनों का घर, यूएस रिपोर्ट में इमरान को आईना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद, सितंबर 29: बात-बात पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान 12 आतंकवादी संगठनों का घर है। बात बात पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर तंज कसने वाले इमरान खान खुद दर्जन भर आतंकी संगठनों की सेवा कर रहे हैं और पाकिस्तान की जनता को इतना कट्टरपंथी बना रहे हैं कि इन आतंकी संगठनों के खिलाफ देश की जनता भी चुप रहती है। इन आतंकी संगठनों में हर संगठन का मकसद अलग अलग है, लेकिन उनका गोल एक ही है, विश्व की शांति बर्बाद करना।

English summary

In the latest report of the US Congress, it has been said that at present there are 12 terrorist organizations operating in Pakistan and Pakistan remains a safe home for them.