तालिबान के 'विदेश मंत्री' बने इमरान खान, चीन के साथ मिलकर बनाया 'द ग्रेट अफगानिस्तान प्लान'

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 18: काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान तालिबान के विदेश मंत्री बन गये हैं और तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए चीन के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। तालिबान को मान्यता देने का फैसला पाकिस्तान और चीन कर चुका है, लेकिन इमरान खान और शी जिनपिंग की कोशिश है कि कुछ और देशों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन, तुर्की, ईरान और ताजकिस्तान से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

English summary

There have been talks between Pakistan and China in an attempt to get the Taliban recognized.