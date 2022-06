सरकारी छुट्टी बढ़ी, ऑफिस में चाय-पानी बंद, शादी में सिर्फ एक डिश... डॉलर बचाने शहबाज शरीफ के बड़े फैसले

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 08: आर्थिक संकट में फंस चुके पाकिस्तान को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अब शनिवार को भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान में अभी तक शनिवार को भी सरकारी दफ्तार खुले रहते थे, जो अब बंद रहेंगे। वहीं, शहबाज शरीफ की सरकार ने ऑफिस में सरकार की तरफ से कर्मचारियों की मिलने वाले चाय-नाश्ते को भी बंद कर दिया है।

यूक्रेन युद्ध से हथियार के सौदागर कूट रहे चांदी, खरबों कमाएगा अमेरिका, रूस को पीछे धकेलेगा चीन

English summary

Pakistan, which is in financial trouble, has extended the official holiday, while it has been decided to ban more than one dish in weddings.