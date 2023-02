पाकिस्तान की तेल इंडस्ट्री में मचा हाहाकार, रिफाइनर ने बंद किया प्रोडक्शन, पतन की चेतावनी जारी

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब 3 अरब डॉलर ही बचा है और रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 276 को पार कर गया है। लिहाजा, अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी आ जाएगी।

Pakistan News: भीषण आर्थिक संकट में फंस चुके पाकिस्तान के लिए अब बहुत बुरी खबर दरवाजे पर खड़ी हो गई है और ये संकट पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा है। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है, कि डॉलर की कमी की वजह से और पाकिस्तानी रुपये में लगातार आ रही गिरावट की वजह से तेल इंडस्ट्री "पतन के कगार" पर आ गई है। पाकिस्तान की तेल इंडस्ट्री अगर टूटती है, तो फिर देश की जो स्थिति बनेगी, उसके बारे में सोचना ही सिहरन पैदा करने वाला होगा।

पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब बचे सिर्फ 3 अरब डॉलर, एक हफ्ते में बनेगा श्रीलंका, काउंटडाउन शुरू

