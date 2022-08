क्या अमेरिका को अपना एयरस्पेस दे रहा है पाकिस्तान? तालिबान की धमकी के बाद आई प्रतिक्रिया

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 29: पाकिस्तान ने तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था, कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए उनके बयान को "बेहद खेदजनक" और "जिम्मेदार राजनयिक आचरण के मानदंडों" का अवहेलना करार दिया है।

English summary

Pakistan has rejected the Taliban's allegations that it is allowing the US to use its airspace.