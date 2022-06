पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बने इमरान खान, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ पहुंचे यूनाइटेड नेशंस

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 2 जून : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से हटने के बाद से शहबाज शरीफ की सरकार पर आए दिन निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में बेहद हैरान करने वाला और असामान्य कदम उठाते हुए इमरान खान के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अपनी ही सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई।



English summary

The Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) on Wednesday sought the intervention of the United Nations against the alleged harassment of their workers and leaders by the federal government.