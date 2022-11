पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कोरोना संक्रमित, हाल ही में लंदन से लौटे थे

International

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब (Marriyum Aurangzeb) ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी। हाल ही में शहबाज शरीफ लंदन से अपने बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलकर लौटे थे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव

एक ट्वीट में औरंगजेब ने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ पिछले दो दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर मंगलवार को कोविड-19 का टेस्ट कराया। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है।

इससे पहले भी कोरोना से संक्रमित हुए थे

उन्होंने देश और पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री शहबाज के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। बता दें कि यह तीसरी बार है जब शहबाज शरीफ कोरोना संक्रमित हुए हैं। इससे पहले इस साल की शुरुआत में जनवरी और जून 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को कोरोना हुआ था।

