'जिस कीमत पर भारत को तेल बेचा, उसी दर पर हमें भी दो', पाकिस्तान ने रखी रूस के सामने शर्त

oi-Abhijat Shekhar

Pakistan News: यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए रूस ने भारत को रियायती दर पर तेल बेचने का ऑफर दिया था। जिसके बाद भारत, लगातार रूस से किफायती कीमत पर तेल खरीद रहा है। लेकिन, पड़ोसी देश पाकिस्तान पिछले 6 महीने से रूस से कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन रूस कई बार कम कीमत पर तेल देने से इनकार कर चुका है। वहीं, अब पाकिस्तान के वित्तमंत्री ने कहा है, कि उनका देश रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है, कि जिस कीमत पर रूस भारत को तेल बेच रहा है, उसी कीमत पर पाकिस्तान को भी दे।

English summary

Finance Minister of Pakistan has said that Pakistan wants to buy oil from Russia at the same price as India is buying.