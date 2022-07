पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री ने मंच पर खुलेआम किया नेता को Kiss, बेशर्मी से देखते रहे इमरान

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 11 जुलाई : पाकिस्तान के नेता शेख राशिद (rashid ahmed kissed shahbaz gill) ने इस बार हद पार कर दी है। उन्होंने भरी महफिल में इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार शाहबाज गिल को जबरन चूम लिया।

English summary

Pakistan’s stalwart leader Sheikh Rashid Ahmed has once again crossed the limit of shamelessness. He forcibly kissed Imran Khan’s political advisor Shahbaz Gill in public at the rally of Pakistan Tehreek-e-Insaf.