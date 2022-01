उइगर मुसलमानों पर हो-हल्ला, कश्मीर पर चुप्पी क्यों? अमेरिका-यूरोप पर झल्लाए इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जनवरी 29: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर चुप रहने वाले अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जमकर अपनी झल्लाहट निकाली है और कहा है कि, शिनजियांग के मुसलमानों पर बोलना और कश्मीर के मुस्लिमों पर चुप रहना, पश्चिमी देशों के 'डबल स्टैंडर्ड' को दर्शाता है।

English summary

Pakistan's Prime Minister Imran Khan has called the silence of Western countries on the issue of Kashmir as 'double standard', while giving a clean chit to China for the atrocities on Uighur Muslims.