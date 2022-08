डूब गया आधा पाकिस्तान! अब तक 982 लोगों की मौत, बाढ़-बारिश से मचा हाहाकार

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 27 अगस्त : पाकिस्तान में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। सड़के टूट चुकी हैं, ब्रीज बह गए हैं, लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। सब पानी में बह चुका है। खबर के मुताबिक, अब तक बारिश और बाढ़ की वजह से 982 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 3.3 करोड़ लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कई इलाकों नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से 1,456 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।

English summary

Around 33 million people have been affected - 1,456 have been injured and 982 killed - as floods ravage parts of Pakistan, prompting the Shehbaz Sharif government to turn to the Pak Army for help in rescue and relief operations. The floods have also badly damaged houses and infrastructure; Pakistan's disaster management agency said over 3,000 km of roads, around 150 bridges and nearly seven lakh houses have been washed away or destroyed.