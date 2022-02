पाकिस्तान के कई हिस्सों में खत्म हो गया पेरासिटामोल! डेंगू और कोविड संक्रमण के बीच मचा हाहाकार

International

इस्लामाबाद, फरवरी 02: पाकिस्तान में बुखार की दवाई पेरासिटामोल खत्म होने के बाद हाहाकार मच गया है और पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में पेरासिटामोल की दवाई नहीं मिल रही है। हालांकि, कई जगहों से पेरासिटामोल की कालाबाजारी की रिपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इनके बीच पेरासिटामोल के खत्म होने से हाहाकार मच गया है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

