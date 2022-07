पाकिस्तान का दावा, UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए मिला ऑफर, भारत के लिए ठुकराया

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 17: पाकिस्तान ने दावा किया है कि, कुछ शक्तिशाली पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने का ऑफर दिया है, लेकिन भारत की वजह से पाकिस्तान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है, कि उसे पश्चिमी देशों की तरफ से ये ऑफर इसलिए दिया गया था, ताकि भारत को फायदा हो, लेकिन पाकिस्तान का कहना है, कि उसने ऑफर को ठुकरा कर भारत की यूएनएससी की स्थाई सदस्यता हासिल करने की कोशिश को फेल कर दिया है।

English summary

Pakistan has claimed that it was offered permanent membership of the UNSC, which it turned down for India.