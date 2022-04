पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक से बुरी तरह बौखलाया तालिबान, अफगानिस्तान सीमा पर जंग के हालात, 40 मरे

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/काबुल, अप्रैल 19: अफगानिस्तान और पाकिस्तान तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और तालिबान ने साफ कर दिया है, कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार गोलीबारी या फिर एयरस्ट्राइक की, तो वो चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पिछले साल अगस्त महीने में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के लिए पूरी दुनिया से समर्थन मांगा था, लेकिन दोनों के बीच संबंध नाटकीय तरीके से इतने खराब हो जाएंगे, ये चौंकाने वाला है।

English summary

There has been a situation of border war between Pakistan and Afghanistan and the airstrike of the Pakistani army has stunned the Taliban.