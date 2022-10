दक्षिण चीन सागर में 'ड्रैगन' की 'दादागिरी'! सिंगापुर ने कहा, समस्या का समाधान जरूरी

International

oi-Artesh Kumar

सिंगापुर, 4 अक्टूबर : भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और राजनीतिक हितों को लेकर काफी घनिष्ठ संबंध हैं। हालांकि, दक्षिण चीन सागर से व्यापार को लेकर चीन की विस्तारवादी सोच के आगे सिंगापुर जैसे छोटे देशों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर सिंगापुर विदेश मंत्रालय में राजदूत-एट-लार्ज ओंग के योंग ने भारत-चीन संघर्ष और 'ड्रैगन' की विस्तारवादी नीति पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने दक्षिण चीन सागर के मसले पर दोनों पक्षों को बैठकर हल निकालने का सुझाव दिया।

English summary

Conclusion is must as otherwise, we cannot reassure our shipping community of doing business in this part of world. Both sides have to sit down, go through all possible scenarios, have a common conclusion: Ong K Yong on South China Sea code of conduct at ASEAN