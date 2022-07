International

एम्स्टर्डम, 23 जुलाई : सैक्स टूरिज्म के नाम से मशहूर देशों की लिस्ट में नीदरलैंड का नाम भी शामिल है। नीदरलैंड्स का एम्सटर्डम अपनी खूबसूरती के लिए कम सेक्स टूरिज्म के लिए ज्यादा फेमस है। यहां का रेड लाइट डिसट्रिक्ट में लोअर से लेकर अपर क्लास तक के लिए सेक्स वर्कर्स मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा यहां पीप शॉप, स्ट्रिप क्लब्स, सेक्स शॉप्स की भी भरमार है। प्रॉस्टिट्यूशन (देह व्यापार या वैश्यावृति) लीगल होने के कारण यहां सेफ्टी का खासतौर से ध्यान रखा जाता है। इस काम के लिए आपको टाइम, दिन और उम्र के हिसाब से लगभग 35 से150 या इससे अधिक यूरो खर्च करने पड़ सकते हैं।



English summary

Prostitution is legal in Amsterdam, weed is decriminalised and both are a great source of revenue. But that didn’t stop the city’s mayor from giving the stink eye to vacationers who come seeking sex and drugs.