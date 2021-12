ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया में दो हफ्ते पूरे, अभी तक इस वायरस को लेकर क्या-क्या पता चला है?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 13: चीन से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पिछले दो सालों से उपद्रव मचा रहा है और इस चीन कोरोना वायरस के कई वेरिएंट अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त दुनिया की मुसीबतें बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि अब तक 63 देशों में कोरोनावायरस का ओमिक्रॉन संस्करण पाया गया है और यह फैलने की गति में डेल्टा को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में दो हफ्ते में 63 देशों में फैल चुका इस वेरिएंट के बारे में अभी तक कितना पता चला है, आईये जानते हैं। (सभी तस्वीर फाइल)

क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दहशत फैलाया गया है? क्या होता है मरीजों का हाल, दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर से जानिए

English summary

Two weeks have passed since the Omicron variant was found, let's know, what has been known about this new variant of the corona virus so far?