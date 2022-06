परमाणु हथियारों पर 2021 में खर्च किए $82.4 अरब, जानिए भारत, पाकिस्तान और चीन ने कितने खर्चे?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 15: दुनिया के परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने साल 2021 में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर 82.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो साल 2020 के मुकाबले आठ प्रतिशत ज्यादा है, जो बताता है कि, परमाण तबाही मचाने के लिए दुनिया किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है।

English summary

In the year 2021, 9 nuclear-weapon countries of the world have spent $ 82.4 billion on the development and upgrade of nuclear weapons. Know how much money India and Pakistan spent?