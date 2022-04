चंद्रमा या मंगल नहीं, आगे यहां मिशन भेजने का लक्ष्य, एलियंस का हो सकता है अड्डा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन, 20 अप्रैल: पिछले 5-6 दशकों से वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और मंगल मिशन पर खूब काम किया है और उन्हें सफलता भी मिली है। आगे भी इसपर काम चल रहा है और कई तरह की कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने एक दशकीय सर्वे किया है, जिसके आधार पर बताया गया है कि अगले दशक में वैज्ञानिकों के लिए ग्रह-विज्ञान, खगोल-विज्ञान और तारामंडल से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर उनके लक्ष्य क्या हो सकते हैं। इसमें शनि के उस चंद्रमा का भी नाम शामिल किया गया है, जो एलियंस का अड्डा हो सकता है।

English summary

NASA is preparing to send a hybrid mission to Saturn's moon Enceladus in the next decade, there is a high chance of life here