अमेरिका-दक्षिण कोरिया के खिलाफ 'WAR' प्रैक्टिस कर रहा उत्तर कोरिया! 'बेरहमी' से प्रहार करेंगे किम जोंग उन

उत्तर कोरिया (North Korea) ने धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने हालिया जो भी मिसाइल टेस्ट किए हैं, वह सभी अमेरिका (US) और दक्षिण कोरिया (South Korea) के खिलाफ 'वॉर प्रैक्टिस' था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने तबाही मचाने में सक्षम मिसाइलों के परीक्षण की तस्‍वीरें जारी करके बड़ी चेतावनी दी थी। उत्तर कोरिया की सेना ने हाल ही में संपन्न मिलिट्री ड्रिल की निंदा करते हुए कहा था कि यह दोनों देशों की ओर से पूरी तरह से भड़काऊ कार्रवाई है। यह उत्तर कोरिया के खिलाफ खतरनाक युद्धाभ्यास है जिसका बेरहमी से जवाब दिया जाएगा।

North Korea’s military said Monday its recent barrage of missile tests were practices to “mercilessly” strike key South Korean and U.S. targets such as air bases and operation command systems with a variety of missiles that likely included nuclear-capable weapons.