US-South Korea मिलिट्री ड्रिल, कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव, किम जोंग उन ने कहा, छोड़ेंगे नहीं!

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया (North Korea) और दक्षिण कोरिया (South Korea) के बीच बढ़ते तनाव में दुनिया को फिर से नई चिंता में डाल दिया है। उत्तर कोरिया इस हफ्ते कई मिसाइल परीक्षण कर चुका है जिसके कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है। शनिवार को उत्तर कोरिया ने कम दूरी की चार बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागीं। इसके जवाब में अमेरिका (America) ने अपनी सैन्य शक्ति दिखाते हुए दो सुपरसोनिक बमवर्षक विमान दक्षिण कोरिया भेजे।

English summary

North Korea has released images of its recent spate of missile launches, including an intercontinental ballistic missile (ICBM), as it condemned recent military drills between South Korea and the United States as an “open provocation and dangerous war drill” against which it had to respond.