पांच साल में भारत में बैन हो जाएगा पेट्रोल, नितिन गडकरी के दावे में कितना दम, क्या होगा असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 11: भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है, कि अगले पांच साल में भारत में गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। नितिन गडकरी ने दावा करते हुए कहा कि, हरित ईंधन पेट्रोल की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया, कि कार और स्कूटर या तो हरे हाइड्रोजन, एथोनल फ्लेक्स ईंधन, या फिर सीएनजी या एलएनजी पर चलने वाले मिलेंगे। भारत को लेकर नितिन गडकरी का ये दावा काफी बड़ा है, क्योंकि, भारत दुनिया के टॉप पेट्रोल आयातक देशों में से एक है और पेट्रोल आयात करने की वजह से भारतीय डिप्लोमेसी भी प्रभावित होती रही है। ऐसे मे आइये जानने की कोशिश करते हैं, कि गडकरी के दावों में कितना दम है?

लगातार गिर रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, क्या अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के संकेत हैं?

English summary

Union Minister of India Nitin Gadkari has claimed that petrol will be banned in India in the next five years. Is this possible and what would be the implications?