गौ मूत्र विसर्जन पर देना होगा टैक्स, न्यूजीलैंड की चर्चित पीएम jacinda Ardern के फैसले से किसान नाराज

न्यूजीलैंड (New Zealand) ने जलवायु परिवर्तन (climate change) से निपटने के लिए फार्म में पाले जाने वाले जानवरों के दफनाने और पेशाब करने पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के लागू होने पर 2025 से किसानों को अपने पालतू जानवरों के लिए टैक्स देना होगा। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो एग्रीकल्चर टैक्स वसूलेगा। न्यूजीलैंड की सरकार का मानना है कि पालतू जानवरों के डकारने, मूत्र विसर्जन और दफनाने से जो गैसें निकलती हैं, उनसे पर्यावरण को नुकसान होता है।

New Zealand government has proposed taxing greenhouse gases that farm animals make from burping and peeing, a move that has been widely criticised by the farming community.