ऐतिहासिक: सूरज के कोरोना को छूकर लौटा NASA का स्पेसक्राफ्ट, विज्ञान की दुनिया में अविश्वसनीय उपलब्धि

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 15: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानि नासा ने असंभव से लगने वाले मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया है और इसी के साथ ही विज्ञान की दुनिया में उस ऐतिहासिक मिशन को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया गया है, जिसके बारे में एक वक्त सोचना भी असंभव था। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सूरज के कोरोना को छूने में कामयाबी हासिल कर ली है।

क्या दोस्त इजरायल की वजह से भारत की हरनाज कौर बनी मिस यूनिवर्स? क्यों उठ रहे 'सुंदरता' पर सवाल

English summary

NASA's Parker Solar Probe spacecraft has managed to touch the sun's corona for the first time. Know, what a great achievement this is for science.