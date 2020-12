NASA ने 2020 में अंतरिक्ष से क्लिक की गई 4 खूबसूरत स्पेस की तस्वीरें साझा कर पूछा ये सवाल

International

oi-Ankur Singh

NASA: वर्ष 2020 में नासा ने अपने ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल पर कई रोचक और शैक्षणिक ट्वीट किए। नासा के आधिकारिक ट्विटर हैंड NASA Hubble Space Telescope पर वर्ष 2020 में साझा किए गए कई पोस्ट काफी चर्चा में रहे। स्पेस से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भेजी गई तस्वीरों को लोगों ने खूब पसंद किया और इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब जबकि वर्ष 2020 खत्म हो रहा है तो नासा ने लोगों से वर्ष 2020 की चार तस्वीरों को साझा करके पूछा है कि कौन सी तस्वीर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।

Vote to choose your favorite 2020 Hubble image in the poll below! ⬇️

These choices are based on our tweets of images released this year with the most ❤️s! Planets seemed to be pretty popular... 🪐 pic.twitter.com/YSMNsp7huA