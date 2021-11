10 वर्ष के अंदर धरती पर बहुत बड़े खाद्यान संकट की आशंका, NASA के शोध में किसानों के लिए खास संदेश

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन, 2 नवंबर: नासा से जुड़े वैज्ञानिकों के एक शोध के बाद कहा गया है कि अगर ग्लोबल वॉर्मिंग का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो एक दशक के भीतर धरती पर खेती के पैटर्न में बहुत बड़ा बदवाव आ जाएगा। बल्कि, हाल में जिस तरह से मौसम में अजीब बदलाव देखने को मिले हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस संकट ने दस्तक दे दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव आने की संभावना है, जिसके पैटर्न को पकड़ने में गरीब देशों और उसके भी छोटे किसानों को बहुत मुश्किल हो सकती है। भविष्यवाणी के मुताबिक बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अनाजों के पैदावार में बहुत ही ज्यादा गिरावट आने की आशंका है तो कुछ की बढ़ भी सकती हैं। लेकिन, उनकी भी गुणवत्ता प्रभावित होने की भरपूर आशंका मौजूद है।

English summary

A NASA's research has said that within a decade, due to climate change, there is a possibility of a very deep crisis on crop yields