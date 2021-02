NASA के रोवर ने मंगल ग्रह से जारी की पहली ऑडियो क्लिप, लैंडिंग का शानदार वीडियो भी किया जारी

International

oi-Pallavi Kumari

NASA Releases Audio And Video Of Mars: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नास ने मंगल ग्रह से सोमवार (22 फरवरी) को पहली ऑडियो क्लिप जारी की है। ये ऑडियो क्लिप नासा के पर्सिवियरेंस रोवर (Perseverance Rover) ने मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह से भेजी है। ऑडियो क्लिप में मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज रिकॉर्ड की गई है। नासा का पर्सिवियरेंस रोवर ने पिछले हफ्ते ही मंगल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। ऑडियो क्लिप के अलावा नासा ने मंगल ग्रह पर रोवर्स की सफल लैंडिंग का पहला वीडियो भी जारी किया है। नासा ने ये दोनों वीडियो सोशल मीडिय पर जारी की है। नासा ने भी बताया है कि पर्सिवियरेंस रोवर के मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग के दौरान माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मंगल पर उतरने के कुछ ही देर बाद माइक्रोफोन ऑडियो कैप्चर करने लगा था।

ऑडियो क्लिप में पर्सिवियरेंस के कैमरा और माइक्रोफोन सिस्टम के लीड इंजीनियर डेव ग्रुएल को कहते हुए सुना जा सकता है, ''10 सेकंड के ऑडियो में आप जो आवाज सुन रहे हैं वो हवा की तेज झोंकों का है, जिसे हमने मंगल ग्रह की सतह पर माइक्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड किया है और हमें वापस पृथ्वी पर भेजा गया है।''

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars