NASA का शक्तिशाली Telescope अब नहीं खींच पाएगा ब्रह्मांड की तस्वीरें! जाने क्या टकराया इससे

न्यूयॉर्क, 19 जुलाई : नासा (NASA) ने अंतरिक्ष की गहराइयों के रहस्य को उजागर करने के मकसद से सबसे बड़े और शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) को लांच किया था। जानकारी के मुताबिक,अंतरिक्ष दूरबीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को मई में एक क्षुद्रग्रह के हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इस टेलीस्कोप का निर्माण नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के सहयोग से किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन में से एक है। इससे अंतरिक्ष में होने वाली बड़ी-बड़ी घटनाओं पर नजर रखी जाती है।

The scientists informed that since the launch, the Webb telescope has been struck by six micrometeorites. While five of the meteorites did a negligible amount of damage, a sixth caused some damage to the JWST.