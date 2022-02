50 साल की उम्र में मां बनी Naomi Campbell बोलीं गोद नहीं लिया, ये मेरी बच्ची है, शेयर की फोटो

International

नई दिल्‍ली, 15 फरवरी। ब्रिटिश सुपरमॉडल नाओमी कैंपबेल के घर में बेटी का जन्‍म हुआ था। नन्‍ही परी के जन्‍म की खुशखबरी नाओमी ने उसके पैरों की एक सुंदर सी फोटो शेयर कर दी थी। जिसके बाद लोग उन्‍हें बधाई दे रहे थे लेकिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मॉडल ने बच्‍ची को गोद लिया है। इन अलकलों पर अब नाओमी ने चुप्‍पी तोड़ी है। 50 साल की नओमी ने एक इंटरव्‍यू में खुलासा किया कि ये मेरी ही बेटी है और मैंने इसे जन्‍म दिया है।

English summary

Naomi Campbell became a mother at the age of 50, said she was not adopted, this is my child, share photo