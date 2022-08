Myanmar: जारी है सेना का जुल्म, नोबेल विजेता नेता चौथी बार दोषी करार, अब तक 17 साल की सजा

International

oi-Abhijat Shekhar

नेपिडॉ, अगस्त 15: ऐसा लग रहा है, जैसे म्यांमार की सेना ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को जिंदगी भर जेल में रखने का पूरा मन बना लिया है, इसीलिए एक के बाद एक मामले में उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जा रही है। सोमवार को आंग सान सू ची को एक और मामले में 6 सालों की सख्त सजा सुनाई गई है, जिसके बाद 77 साल की नोबल पुरस्कार से सम्मानित नेता आंग सान सू ची, जो पहले एक बार म्यांमार को सैन्य शासन से आजादी दिला चुकी हैं, उन्हें कई सालों तक जेल में रहना होगा, क्योंकि पहले भी उन्हें सैन्य अदालत सजा सुना चुका है। वहीं, माना जा रहा है, कि आंग सान सू की के खिलाफ सजा का ऐलान होने के बाद म्यांमार में फिर से प्रदर्शन हिंसक हो सकता है।

क्या है भारत का रहस्यमयी प्राचीन प्रतीक 'स्वास्तिक', कई देशों की सरकारें डरकर क्यों लगा रही हैं बैन?

English summary

Myanmar's deposed leader Aung San Suu Kyi has been sentenced for the fourth time by the court and this time sentenced to 6 years in prison.