म्यांमार में और खतरनाक हुई सेना, 12 लोगों को उतारा मौत के घाट, सौ से ज्यादा लोगों की मौत

नेपीडॉ: म्यांमार में मिलिट्री शासन लोगों के लिए बेहद खतरनाक होती जा रही है और लोकतंत्र समर्थको के खिलाफ गोलियां चलवाने से भी नहीं हिचक रही हैं। म्यांमार में एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 7 लोगों को सेना ने गोली मार दी। जिससे सातों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। म्यांमार के सबसे बड़े शहर मांडले में जहां चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है वहीं पयाय शहर में दो प्रदर्शनकारियों की जान सेना ने ली है। जबकि यंगून में एक प्रदर्शनकारी को गोली मारी गई है।

It is time for UN member states to set a new standard for robust, unified action by imposing unrelenting sanctions on the junta of Myanmar. Here are my closing remarks to the UN Human Rights Council. https://t.co/SZalbqUiKY https://t.co/Fs7BMkr2jH pic.twitter.com/AwWq8KVy6P