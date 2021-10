इस मुस्लिम देश ने तालिबान को दी थी नसीहत, लेकिन अपना ही घर है महिलाओं के लिए जहन्नुम

International

oi-Abhijat Shekhar

दोहा, अक्टूबर 10: कुछ दिनों पहले कतर ने तालिबान को नसीहत देते हुए कहा था कि वो भी एक मुस्लिम देश है और महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, तालिबान को उससे सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, कतर ने तालिबान राज में महिलाओं की स्थिति पर गंभीर निराशा जताई थी। इसमें कोई शक भी नहीं, कि तालिबान के शासन में महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए गये हैं, लेकिन तालिबान को नसीहत देने वाले कतर में महिलाओं की जो स्थिति है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कतर में जिस महिला से रेप होता है, कोर्ट में उस महिला को ही आरोपी ठहरा दिया जाता है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

Strict Islamic law has taken away all rights of women in Qatar. The condition of women is very pathetic.