पेरू में कुत्ते और सब्जियों के साथ रस्सियों में बंधा ममी मिला, हजार साल पुराने ममी पर रहस्यमयी खुलासे

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरू, जनवरी 07: पेरू में पुरातत्वविदों ने कजामरक्विला की साइट पर करीब 1,000 साल पुरानी एक ममी का पता लगाया है। लेकिन, हजार साल पुराने इस ममी ने रिसर्चर्स को हैरानी में डाल दिया है। जमीन में दफ्न इस ममी के हाथ और पैर को रस्सियों से बांधा गया था और उसी हालत में ये जमीन के अंदर दफ्न था। सबसे हैरानी की बात ये है, कि इस ममी के पास सब्जी और कुत्ते को भी रखा गया था।

क्या है तपस्वियों की तरह दिखने वाले 163 बच्चों के ममियों के रहस्यमयी राज? चर्च में बच्चे कैसे बने तपस्वी?

English summary

A thousand-year-old mummy has been found in Peru on the side of a fetus tied with ropes, about which archaeologists have made mysterious revelations.