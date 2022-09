बाढ़ से भुखमरी की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान! हजारों लोगों की मौत, एक तिहाई हिस्सा जलमग्न

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 3 सितंबर : पाकिस्तान में बीते कई हफ्तों से आई बाढ़ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कर्ज में डूबे देश की हालात तो पहले से ही खराब है, बाढ़ की तबाही ने इस्लामाबाद को पस्त करके रख दिया है। एक अनुमान के मुताबिक भीषण बाढ़ की वजह से देश को अनुमानित दस अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के उपग्रह चित्रों के अनुसार, पाकिस्तान का एक तिहाई से अधिक जमीन बाढ़ की भीषण चपेट में है। इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे खराब प्राकृतिक त्रासदी बताया जा रहा है।

English summary

More than one-third of Pakistan is underwater amid its worst floods in history, according to satellite images from the European Space Agency (ESA). s deadly floodwaters threaten to create secondary disasters, food is in short supply after water covered millions of acres of crops and wiped out hundreds of thousands of livestock, reported CNN.