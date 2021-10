फ्रांस में पादरियों के पाप पर सनसनीखेज खुलासा, चर्च में 3 लाख से ज्यादा नाबालिगों का यौन शोषण

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, अक्टूबर 05: फ्रांस में चर्च के पादरियों पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। खुलासा हुआ है कि फ्रांस में कैथोलिक पादरियों ने दो लाख से ज्यादा नाबालिगों का यौन शोषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चर्च के भीतर पादरियों ने पिछले 70 सालों में 2 लाख से ज्यादा बच्चियों का यौन शोषण किया है। दरअसल, फ्रांस में चर्च के भीतर बच्चों के साथ हुए दुर्वव्यहार को लेकर जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है।

ताइवान ने किया युद्ध की तैयारी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका से मांगी मदद, चीन ने भेजे 56 लड़ाकू विमान

English summary

There has been a sensational revelation on the sin of the clergy in France. In France, the investigation report has revealed that more than 3 lakh children were wronged by the priests and people associated with the church in the church.