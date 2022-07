समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों ने खोजी 30 नई दुर्लभ प्रजातियां, समुद्र के अंदर जमीन पर बना रहे थे नया संसार!

International

लंदन, 27 जुलाई : समुद्र के गर्भ में असंख्य रहस्य छिपे हुए हैं। वैसे लोग कहते भी हैं कि, समंदर की गहराईयों को नापना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि, वैज्ञानिक समुद्री जीव, वनस्पतियों पर सालों से शोध करते आ रहे हैं। खबर है कि, वैज्ञानिकों ने समुद्र तल पर रहने वाली 30 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की है। वाकई में यह तो कमाल हो गया!

The bottom of the sea is home to a huge number of species, but new research shows that there may be many more kind of marine creatures who are yet to be discovered. A new study, conducted by Natural History Museum of the United Kingdom, says that scientists have found around 30 new species who reside at the bottom of the ocean. The findings were published in the journal Zookeys and it states that the scientists found 48 different species during the course of their research.