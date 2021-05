बंदरों को लेकर दिलचस्प रिसर्च, लड़ाई से बचने के लिए बदल लेते हैं बोलने का तरीका

International

oi-Abhijat Shekhar

ब्रासीलिया, मई 28: बंदरों को लेकर एक हालिया शोध में बेहद दिलचस्प खुलासा हुआ है। हम आप ये तो जानते ही हैं कि इंसानों का विकास बंदरों से ही हुआ है लेकिन अब बंदरों की प्रकृति को लेकर एक अनोखी बात पता चली है। एक रिसर्च में पता चला है कि किसी दूसरे जानवरों या प्रजाति के अधिकार क्षेत्र में जाने के बाद किसी विवाद से बचने के लिए बंदर अपना उच्चारण ही बदल लेते हैं। बंदरों पर यह बेहद दिलचस्प शोध किया गया है ब्राजील के अमेजन की जंगलों में रहने वाले अलग अलग बंदरों की प्रजातियों पर। जिसमें पता चला है कि तमारिन प्रजाति के जो बंदर होते हैं, उन्हें कुदरत ने खास हूनरों से नवाजा है और वो 'जैसा देश वैसा भेष' पर यकीन करते हैं।

English summary

Very interesting research on monkeys has revealed that monkeys change their accent after going to another territory to avoid any controversy.