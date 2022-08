कुछ सालों में बर्बाद हो जाएंगे अरब देश, धिपेगी धरती, मिट जाएगा इंसानों का नामोनिशान... आ गया महा खतरा

International

oi-Abhijat Shekhar

अबू धाबी, अगस्त 20: तेल की कमाई से रईसी करने के लिए प्रख्यात अरब देशों पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं और कुछ सालों के बाद अरब देश पूरी तरह से सुनसान हो जाएंगे और इंसानों का नामोनिशान मिट सकता है। इस साल लंदन ही इतना ज्यादा गर्म हो गया था, कि तमाम अखबार ये हेडलाइंस लिख रह थे, कि लंदन शायद नया दुबई हो गया है, जहां गर्मी ने हर पुराने रिकॉर्ड को धाराशाई कर दिया है। वहीं, एक के बाद एक, स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने इस साल गर्मी के मामले में रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की है। लेकिन, उत्तरी गोलार्ध ने वास्तव में रिकॉर्ड तापमान को इस साल महूसस किया है और यूरोप के कई हिस्से में जंगल की आग भड़कने की आशंका जताई गई है और यूरोपीय शहरों में फारस की खाड़ी की तुलना में अधिक गर्म स्थिति देखी गई।

English summary

There is a great danger looming over the Arab countries and in the coming few years it will be impossible for humans to live in the Middle East.