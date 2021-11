अफगानिस्तान में अफरातफरी: काबुल में सैन्य अस्पतालों के पास भीषण धमाके, भारी गोलीबारी की खबर

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, नवंबर 02: अफगानिस्तान में तालिबान शासन में लोगों की जिंदगी पर मौत बरस रही है और ताजा खबर मिल ही है कि राजधानी काबुल में एक सैन्य अस्पताल को निशाना बनाकर बड़ा बम विस्फोट किया गया है। वहीं, अफगानिस्तानी मीडिया टोलो न्यूज के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि, राजधानी काबुल में दो बम धमाके हुए हैं और दोनों बम धमाके अस्पतालों को निशाना बनाकर किए गये हैं। (सभी तस्वीर-फाइल)

दुनिया बचाने के लिए चल रही थी विश्व की सबसे बड़ी बैठक, सो गये राष्ट्रपति जो बाइडेन!

English summary

There have been two horrific explosions outside hospitals in Kabul, while heavy firing is also being reported from eyewitnesses.