तालिबान के खिलाफ एकजुट हो रही हैं कई शक्तियां, सुनी जा रही अफगानिस्तान में बड़े संघर्ष की आहट

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 18: सिर्फ तीन पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने शासन के एक साल पूरा होने पर वर्षगांठ मनाई थी, लेकिन बुधवार को काबुल के कोटल खैरखाना में एक मदरसे में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 21 लोग मार दिए गए और करीब 40 लोग घायल हो गए। ये धमाके असल में अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में शुरू होने वाले एक और भीषण संघर्ष से पहले की आहट है, जिसे अफगानिस्तान की धरती पर काफी आसानी से महसूस किया जा सकता है। एक खुफिया अधिकारी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, कि विस्फोटक उस इलाके में रखा गया था, जहां से मस्जिद के इमाम नमाज अदा करते हैं और धमाके में उनकी भी जान चली गई। ये मौलवी आमिर काबली तालिबान के प्रमुख मौलवियों में से एक थे और पिछले 15 दिनों में काबुल शहर हुआ यह तीसरा बड़ा धमाका है, जिसमें विशेष रूप से मौलवियों को निशाना बनाया गया है।

English summary

Many forces are beginning to organize in Afghanistan against the Taliban, due to which the sound of conflict is being heard.