NASA New Study: 'साल 2050 तक डूब जाएंगे अमेरिका के कई तटीय राज्य'... डरा रही है नई स्टडी

NASA: तीन दशकों के सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद नासा ने कहा है कि 'साल 2050 तक अमेरिका के लगभग सभी तट बढ़ते समुद्री जलस्तर की वजह से डूब जाएंगे।'

NASA Study: कोरोना काल के बाद से विश्व के कई देश बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप ने लोगों के जीवन पर असर डाला है तो वहीं नासा की नई स्टडी काफी डराने वाली है। दरअसल ये अध्ययन अमेरिका को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 'साल 2050 तक अमेरिका के लगभग सभी तट बढ़ते समुद्री जलस्तर की वजह से डूब जाएंगे।'

तीन दशकों के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद नासा ने कहा है कि 'इस आपदा का असर केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि आस-पास के देशों में होगा, खासकर के समुद्री तूफान खाड़ी के देशों को काफी प्रभावित करने वाले हैं।' स्टडी में साफ तौर पर लिखा है कि 'न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स के कोस्टल एरिया एक फीट तक डूब जाएंगे। 'आपको बता दें कि ये स्टडी कम्यूनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल में प्रकाशित हुई है।

क्या होता है समुद्री तूफान?

समुद्री तूफान को इंडिया वाले साइक्लोन कहकर पुकारते हैं ये हमेशा Tropical Region को प्रभावित करते हैं। कभी-कभी ये बहुत ज्यादा भयानक होते हैं, जो काफी तबाही मचाते हैं। इस दौरान समुद्र में काफी तेज लहरें उठती हैं, भारी बारिश होती हैं और भयानक हवाएं चलती हैं।

आपको बता दें कि अमेरिका का पूरा नाम United States of America यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि 50 राज्य, Federal District , 5 प्रमुख Self-Governing Territories और बहुत सारे Subordinate Territories से मिलकर बना है और इसका क्षेत्रफल 98,33,520किलोमीटर वर्ग है । क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

नासा के बारे में खास बातें

हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी नासा की ओर से मिलती है। NASA का पूरा नाम National Aeronautics and Space Administration है। ये अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि अपने सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल से लोगों को रूबरू कराती है। नासा का मुख्य्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।

