मालदीव की राजधानी माले में भीषण आग, 9 भारतीयों सहित 10 की मौत, राहत-बचाव कार्य जारी

International

oi-Artesh Kumar

मालदीव (Maldives)की राजधानी माले (Male) में विदेशी कामगारों के तंग आवासों में आग (Fire) लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आग में 9 भारतीयों (Indians) की कथित तौर पर मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आग में नष्ट हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए गए हैं। वहीं, मालदीव में भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे

जानकारी के मुताबिक आग ग्राउंड-फ्लोर में स्थित वाहन मरम्मत गैरेज से लगी। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने दस शवों के बरामद होने की जानकारी दी। आग बुझाने में काफी परेशानी हुई।

Deadliest fire tragedy in the #Maldives . 11 dead bodies found so far. Reportedly all are migrant workers, packed in an overcrowded accommodation above a garage in the capital Male’ City. pic.twitter.com/Y9FhKSnDkz

मरने वालों में 9 भारतीय शामिल

जानकारी के मुताबिक आग में 9 भारतीयों की कथित तौर पर मौत हो गई। बचाव दल ने आग में तबाह हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए हैं। अभी तक मिली खबर के मुताबिक, आग ग्राउंड-फ्लोर पर मौजूद एक वाहन मरम्मत करने वाले गैरेज में लगी थी। जिसके बाद आग कई जगहों पर फैल गई। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें 10 शव मिले हैं। खबर के मुताबिक आग बुझाने में उन्हें लगभग चार घंटे लगे।

भारतीय दूतावास ने दुख जताया

दूसरी तरफ, मालदीव में भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, 'हम माले में दुखद आग की घटना से बहुत दुखी हैं, जिसमें कथित तौर पर भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान गई है।भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा, हम मालदीव के अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में हैं। किसी भी सहायता के लिए एचसीआई से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +9607361452; +9607790701'

ये भी पढ़ें: एलन मस्क का 'सऊदी कनेक्शन'! जांच की रडार में आ सकते हैं ट्विटर के मालिक, बाइडेन ने दिए संकेत

English summary

At least 10 people were killed and several others injured when a fire swept through cramped lodgings of foreign workers in the Maldives capital Male, the fire service said. In the fire 9 Indians were reportedly killed as officials recovered 10 bodies from the upper floor of a building destroyed in the fire.