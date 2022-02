महिला मंत्री की 'पतियों' को सलाह- 'जिद्दी पत्नियों के साथ ना सोएं', जानिए मलेशिया की मंत्री ने और क्या सब कहा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कुआलालंपुर, 17 फरवरी: मलेशिया में महिला मामलों की एक महिला मंत्री ने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसपर काफी विवाद हो रहा है और उनसे तत्काल इस्तीफे का मांग की जा रही है। महिला अधिकारों की आवाज उठाने वाले संगठनों का कहना है कि महिला मंत्री होते हुए भी सिती जैलाह मोहम्मद यूसॉफ घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि बहुत ही घृणित बात है। दरअसल, सिती जैलाह ने एक वीडियो जारी करके महिलाओं और पुरुषों को पति-पत्नी के तौर पर एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें काफी बातें बहुत ही आपत्तिजनक हैं। अब इसी को लेकर मलेशिया में राजनीतिक फसाद शुरू हो गया है।

English summary

In Malaysia, the Minister of Women's Affairs gave advice to husbands with stubborn wife, not to sleep together for three days