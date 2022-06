पैगंबर विवाद : मलेशिया ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया, BJP के फैसले का किया स्वागत

International

oi-Artesh Kumar

कुआलालंपुर, 8 जून : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और पार्टी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के इसी तरह के 'अपमानजनक ट्वीट की निंदा करते हुए खाड़ी देशों- क़तर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को तलब किया। इन देशों ने इस तरह की विवादित बयानों की कड़ी निंदा की। अब इस कड़ी में मलेशिया का नाम भी जुड़ गया है। मलेशिया ने भी भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है।

मलेशिया ने भी विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई

मलेशिया ने इस मामले मे विरोध नोट सौंपने के लिए भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी को तलब किया। विदेश मंत्रालय (Wisma Putra) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने दोपहर में भारत के उच्चायुक्त को तलब किया है ताकि देश इस तरह की टिप्पणियों से आपत्ति है, इससे सभी को अवगत कराया जा सके। साथ ही मलेशिया ने भाजपा आलाकमान के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें पार्टी ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा और मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की थी।

बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया

पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल पर भाजपा पार्टी हाईकमान ने कड़ा एक्शन लिया है। इस विवादित टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा को पार्टी की प्राथिमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, वहीं नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

इन देशों ने नाराजगी जाहिर की

कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। कतर और कुवैत के बाद ईरान ने भी भारतीय राजदूत को तलब कर इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि बीजेपी और मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से साफ कर दिया गया है कि ऐसे बयानों से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

ये भी पढ़ें : पैगंबर विवाद के बीच भारत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद

English summary

Malaysia's foreign ministry in a statement said it has summoned India’s high commissioner to Malaysia this afternoon to convey the country’s total repudiation over the statements.