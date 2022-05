तालिबान के फरमान पर भड़कीं मलाला युसुफजई, कहा- "बुर्का कबूल नहीं है"

International

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 09 मईः पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ढंकने के लिए मजबूर करने के आदेश पर गहरी नाराजगी जताई है। बालिका शिक्षा के लिए अभियान चलाने वाली पाकिस्तान मूल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने विश्व नेताओं से मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की अपील की है।

English summary

Malala Yousafzai was angry at the order of the Taliban said that the burqa is not accepted