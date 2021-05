प्यार का 'निशानी' मिटाने तय किया 6 हजार मील का सफर, 23 साल की लड़की का ब्रेकअप वीडियो बना इंटरनेट सनसनी

International

oi-Abhijat Shekhar

लॉस एंजिल्स/सियोल, मई 23: ब्रेकअप के बाद गम भुलाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं लेकिन लॉस एंजिल्स की रहने वाली 23 साल की एक लड़की ने दो किया है, वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। एक लड़की ने ब्रेकअप के बाद अपने प्यार की हर निशानी को मिटाने की ठानी और इसके लिए उसने 6 हजार किलोमीटर का सफर भी तय किया। इस दौरान लड़की ने जो कुछ भी किया है, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। 23 साल की लड़की ने कभी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर साउथ कोरिया से सियोल में एक पर्यटन स्थल पर ताला लगाया था, ताकि उसका प्यार अमर रहे, लेकिन जब लड़की का ब्रेकअप हो गया तो लड़की उस ताले को हटाने के लिए फिर से 6 हजार किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ी।

बुलेट ट्रेन को 150 की रफ्तार पर चलता छोड़ ड्राइवर चला गया बाथरूम, जापान की इज्जत का दिया हवाला

English summary

The 23-year-old girl from Los Angeles traveled 6 thousand miles to erase the token of love. Now the video of the girl is creating panic on the internet.