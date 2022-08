टिड्डियों के कारण चमत्कार, बढ़ सकती है डिमांड, किसानों का टेंशन होगा कम!

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मिशिगन (अमेरिका), 7 अगस्त: हाल ही में पंजाब सरकार टिड्डी दल के हमलों की आशंका को देखते हुए टेंशन में आ चुकी है। वहां कई जिलों में कपास की फसलों को टिड्डियों की वजह से नुकसान की आशंका है। दूसरी तरफ इटली में कई दशकों बाद सबसे बड़ा टिड्डियों का प्रकोप हुआ है। हजारों एकड़ की फसलें चौपट हो चुकी हैं। किसान हाहाकार मचा रहे हैं। लेकिन, इन बुरी खबरों के बीच टिड्डियों की वजह से एक चमत्कार होने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि एक टिड्डी में इतना दम है कि वह कई इंसानों को मौत के मुंह में जाने से रोक सकता है। पढ़िए ये खास रिपोर्ट

English summary

Locusts can detect cancer cells just by smelling. Miracles are possible in medical science with new research. Cancer treatment may be possible