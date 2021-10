चीन के ब्लैक मार्केट में मुसलमानों के लीवर और गुर्दों की बिक्री, करोड़ों डॉलर का कारोबार, डर से सब चुप

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 30: उइगर मुसलमानों के साथ चीन हर तरह की ज्यादती कर रहा है, लेकिन मजाल है कि विश्व के एक भी मुस्लिम देश चीन के खिलाफ चूं भी करें। दुनियाभर के मुसलमानों का रहनुमा बनने का दिखावा करने वाला पाकिस्तान खुद चीन का बंधुआ बना है तो मुसलमानों का नया खलीफा बनने की कोशिश करने वाला तुर्की भी अपने मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ चीन में उइगर मुसलमानों के साथ शी जिनपिंग क्रूरता की हर हदों को पार कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि, उइगर मुसलमानों के शरीर के अंग, जैसे लीवर और गुर्दे चीन के ब्लैक मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं।

English summary

In China, liver and kidney of Uighur Muslims are being sold very easily in the black market and it has become a multi-million dollar business of China.